Публикации о якобы планах России запустить спутник с ядерным оружием вряд ли стоит воспринимать всерьез. На это указал в понедельник, 23 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля по просьбе журналистов высказался о публикациях СМИ со ссылкой на разведку ФРГ о том, что Россия якобы намерена запустить в космос спутник с ядерным вооружением.

По словам Пескова, "мы не видели эти сообщения, но там такое количество "якобы", "возможно" и "по утверждению неизвестно кого" содержится, что, конечно, вряд ли их стоит воспринимать всерьез" (цитата по РИА Новости).

Россия не раз указывала на недопустимость милитаризации космоса и выступала за продолжение его мирного освоения. Руководители внешнеполитических ведомств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приняли заявление о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.

Москва призывает страны ООН поддержать российские инициативы по запрету размещения оружия в космосе. Гонка вооружений на орбите должна быть предотвращена, поскольку она грозит всему миру катастрофическими последствиями.