В семье Никиты Джигурды несчастье. У жены его брата Сергея, актрисы Людмилы Татаровой, нашли рак.

53-летняя артистка находится в больнице. Ее состояние оставляет желать лучшего. По словам Сергея Джигурды, Татарова практически не ходит и не ест.

"Она два года теряла в весе. Никто нам не сказал, что нужно срочно класть ее в больницу и ставить капельницы. Говорили: „Нет, это все не то. Вот это поешьте, вот это поешьте“. В общем, довели до того, что сейчас она находится в таком состоянии. Раньше Люда весила где-то 70 килограммов. Она высокая женщина. А сейчас, наверное, около 43", - сообщил Джигурда Starhit.

Он уточнил, что у Людмилы Татаровой карциноматоз. "Операция сделана, но метастазы остались..." - сообщил актер. По его словам, у артистки непроходимость, поэтому она и не может нормально питаться. Ей вводят специальную питательную смесь, содержащую белки, жиры и углеводы. Питание поступает непосредственно в кровь, а из желудка выведена трубка, через которую отходит его содержимое.

Напомним, Сергей Джигурда и Людмила Татарова вместе почти 20 лет. Ранее она состояла в отношениях с актером Денисом Матросовым, от которого родила двоих сыновей.

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