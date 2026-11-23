Певец Виталий Грачев, прославившийся под псевдонимом Витас, уже несколько лет живет и строит карьеру в Китае. В Поднебесной исполнителя хита "Опера №2" любят. Там Витас собирает стадионы.

За границу Виталий перевез семью. Артист, напомним, уже больше 20 лет женат на Светлане Гранковской. Витас и его супруга воспитывают троих детей: дочерей Аллу и Алису и сына Максима. Все свободное время певец дарит родным и не любит надолго разлучаться с ними.

Первые годы переезд в Китай благоприятно сказывался на артисте. Еще недавно Витас хвастался подтянутым телом. Но на недавнем выступлении в Гуанчжоу артист был сам на себя не поход. Зрители, присутствовавшие на концерте, шокированы. Поклонники публикуют видео с выступления Витаса, сопровождая ролики не самыми лестными словами.

Зрители заявили, что на сцене певец еле двигался, да к тому же многие усомнились, что перед ними тот самый Витас. Артист так располнел, что его трудно узнать.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

"Раскабанел на китайской лапше, заплыл"; "Это не Витас!"; "Даже не узнать его. На китайца стал похож"; "Где прежний Витас?"; "Китайская подделка"; "Сначала подумала, что это Витас с Алиэкспресс, а это настоящий оказался", — пишут пользователи Сети.