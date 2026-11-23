Россия фиксирует опасную тенденцию расширения террористической активности киевского режима в Балтийском регионе. Это подтвердил в понедельник, 23 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя атаку на российский сухогруз в международных водах Финского залива, представитель Кремля подчеркнул, что это ведет к нагнетанию напряженности в регионе. Песков выразил надежду на то, что "балтийские государства используют как-то свое влияние на киевский режим, чтобы предостеречь от продолжения такой опасной террористической практики".

Россия тем временем не прекращает специальную военную операцию, пока "противник продолжает попытки нанесения ударов". В ответ российские бойцы "ежедневно продолжают практику нанесения масштабных комплексных ударов по военной инфраструктуре на Украине", которые оставляют "весьма и весьма болезненные для киевского режима последствия" (цитаты по ТАСС).

Ранее директор департамента европейских проблем российского Министерства иностранных дел Владислав Масленников отмечал, что ситуация в Балтийском море вызывает у России глубокую озабоченность в свете враждебных действий натовских стран. Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко охарактеризовал политику НАТО как самоубийственную и привел в качестве примера Балтийское море.

Помощник президента России Николай Патрушев указывал, что западные страны прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов, а также пытаются организовать перехваты российских судов.