В Эстонии стартовали трехнедельные совместные многонациональные учения стран НАТО Pikne 2026 под руководством Эстонской дивизии Сил обороны.

Как сообщает в понедельник, 23 ноября, Генеральный штаб ВС Эстонии, эстонские военные намерены в ходе маневров отработать взаимодействие и повысить оперативную совместимость с союзными подразделениями из Франции и Великобритании для отражения общего врага в составе объединенных многонациональных сил.

Кульминацией учений станут стрельбы, в ходе которых огневая батарея отработает порядок ведения огня во взаимодействии с огневой группой французского контингента, сообщает "Интерфакс".

В конце октября — начале ноября многонациональная бригада НАТО проводила на востоке Латвии учения Resolute Reforger 2026. Маневры были организованы на территории Алуксненского и Балвского краев Латвии, которые граничат с Россией.

Между тем Эстония признала присутствие военных НАТО на Украине с 2022 года. Министр обороны балтийской республики Мартин Херем заявил, что лично в июле 2022 года "был на передовой в эстонской военной форме", поскольку в то время командовал силами обороны Эстонии: "Мы здесь, мы присутствуем".