Временный поверенный Эстонии Марека Юхтеги вызван в МИД России. Поводом стали планы Таллина закрыть границы, сообщило министерство иностранных дел в Telegram-канале.

Власти Эстонии на прошлой неделе приняли решение закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря. Предполагается, что правительство через полгода оценит необходимость продления или отмены введенных ограничений.

Тем временем жители Эстонии начали сбор подписей против закрытия границы с Россией. В петиции подчеркивается, что решение эстонских властей напрямую затрагивает семьи, члены которых живут по разные стороны границы. Против выступили и власти приграничных регионов. Мэр Нарвы Яан Тоотс заявил, что это ухудшит ситуацию с занятостью в городе, где часть жителей работают пограничниками и таможенниками.