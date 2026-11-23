Еврокомиссия не готова к двусторонним консультациям с Россией по вопросам европейской архитектуры безопасности. Об этом заявила в понедельник, 23 ноября, официальный представитель высшего исполнительного органа Европейского союза Паула Пинью.

Как заявила чиновница, в Брюсселе "в курсе" приглашения российского лидера Владимира Путина, адресованного европейским политикам. Однако "мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать в таком формате".

При этом начало обсуждения европейской архитектуры безопасности Еврокомиссия увязывает с прекращением огня на Украине, а также настаивает на участии в этих дискуссиях представителей и Евросоюза, и НАТО, цитирует Паулу Пинья ТАСС.

С этим не согласна кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Политик написала в соцсетях, что "дипломатия принадлежит нациям", а значит, занимать место за столом переговоров по Украине могут отдельные страны, а не Евросоюз как объединение. Ле Пен пообещала, что в случае ее избрания главой государства Франция больше не будет выступать лишь как часть ЕС, а вновь станет действовать от собственного лица.

В Кремле при этом подчеркнули готовность инициировать общение с европейцами для понимания, "насколько их позиция коррелирует с задачей налаживания трека по мирному урегулированию" конфликта на Украине. Москва хочет понимания, чего в действительности хочет "коалиция желающих" и насколько она ориентирована на достижение мира.