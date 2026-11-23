Сопровождавшие президента Франции в экскурсии по заводу Airbus старшеклассники не выдержали красноречия Эммануэля Макрона. Школьница упала в обморок во время зажигательной речи французского лидера.

Макрон посетил предприятие Airbus в пригороде Тулузы. Он произнес небольшую речь в окружении сотрудников компании и старшеклассников. Сил стоявших рядом школьников хватило всего на несколько минут, одной из школьниц стало плохо.

Школьницу вывели из толпы. Президент диагностировал у девушки упадок сил и передал ей свой стакан воды. Поинтересовавшись предварительно самочувствием остальных слушателей, Макрон продолжил выступление.

За последний месяц это уже третий подобный случай. Сразу два инцидента с обмороками у Елисейского дворца произошло вечером 11 ноября. Тогда жертвами обаяния французского лидера стали гвардейцы почетного караула. Один потерял сознание рядом с французским лидером, когда тот встречал на крыльце президента Словакии Петра Пеллегрини. Второй гвардеец упал в обморок после ухода политиков.