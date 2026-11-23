Скончалась Надежда Серая — актриса, вдова Юрия Богатырева. Ей было 83 года.

Свои последние дни звезда сериала "Глухарь" провела в больнице. Официальной причиной смерти названа сердечная недостаточность.

"Грустное известие — умерла актриса Надежда Серая, вдова Юрия Богатырева. Позвонила ее дочь Варя. Сообщила, что мамы не стало вчера. В начале месяца она попала в больницу с одним диагнозом, а там уже поставили другой — страшный и скоротечный", — сообщил на своей странице в соцсети Стас Садальский.

Надежда Серая играла в театрах Смоленска, Липецка и Волгограда. В состав труппы Театра драмы и комедии на Таганке она вошла в середине 1970-х. В кино Серая дебютировала в 1965 году, снявшись в ленте "Рабочий поселок". Всего она сыграла около 70 киноролей. Зрители запомнят Надежду Дмитриевну по сериалам "Глухарь", "Пятницкий", "Ищейка" и другим.

В 1980 году Надежда стала женой народного артиста РСФСР Юрия Богатырева. Тогда они жили в общежитии театра "Современник" на Манежной улице. Актер принял дочь Серой от бывшего избранника. После смерти Богатырева в 1989 году Надежда Дмитриевна отказалась от наследства в пользу его матери.