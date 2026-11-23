В Москве простились со Светланой Куницыной. Модель и телеведущая упокоилась через неделю после смерти.

Светлана скончалась 16 ноября. Ей было 68 лет. У ведущей были серьезные проблемы с сердцем. Она перенесла операцию, но после хирургического вмешательства возникли осложнения.

Как рассказал экс-коллега Куницыной Павла Лобкова, несколько дней сердце Светланы не работало самостоятельно. Врачи подключили ее к аппарату ЭКМО и ввели в медикаментозную кому. Но все усилия медиков оказались тщетны.

23 ноября Куницыну проводили в последний путь. На траурную церемонию в храм Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище пришли только самые близкие. При этом некоторым не понравилось, как батюшка провел отпевание. После церемонии Лобков выдал скандальное заявление в своем блоге.

"Священник храма Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище во время молитвы упорно называл ее Фотинией. Светлана — это „свет“, а Фотиния происходит от греческого слова „фотос“, тоже означающего свет. Но посмертно менять имя — сомнительный обряд. Это церковь Святого Духа, высший мистический обряд. А вы посмертно переименовываете…" — возмутился в соцсетях Павел Лобков.

Где похоронили Куницыну, не сообщается. Место упокоения телеведущей семья решила не разглашать.

Напомним, что Светлана Куницына окончила исторический факультет МГУ. Она работала моделью у Вячеслава Зайцева, участвовала в организации модных показов, а позже пришла работать на телевидение.