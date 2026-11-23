Ровно три года назад в Запорожской области погиб военкор ВГТРК Борис Максудов. Во время подготовки репортажа его съемочная группа попала под обстрел ВСУ.

Киевские боевики явно видели большие буквы "Пресса" на бронежилетах и касках ребят - это была целенаправленная охота на журналистов. Борис получил множественные осколочные ранения. Первую помощь ему оказали на месте, после чего врачи всю ночь боролись за жизнь репортера. Но спасти его не удалось.

За отвагу, проявленную при исполнении профессионального долга, Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно. Талантливый и неравнодушный, он освещал события на передовой с самого начала специальной военной операции. А до этого работал на разных телеканалах, в том числе пять лет был собкором "ТВ Центра" в Краснодарском крае и Крыму.