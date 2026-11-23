С момента приглашения представителей ЕС в Москву для проведения консультаций по Украине прошла уже почти неделя. И вот сегодня от европейцев наконец-то пришел ответ: "Европейская делегация получила предложение приехать в Москву, но не готова к двусторонним консультациям с Россией и хочет вести переговоры по Украине только в многостороннем формате".

Цель этой встречи заключалась в том, чтобы понять, чего реально хочет Европа. Мира или продолжения войны. И, судя по отказу и тем заявлениям, что звучали в понедельник в Берлине на ассамблее НАТО, европейцы хотят продолжения конфликта. Они, как и прежде, говорят о поддержке Украины. И финансами, и оружием. Невзирая на то, что аппетиты киевского режима растут в геометрической прогрессии.

"Украине нужно больше. Жизненно необходимо, чтобы все союзники подкрепляли свои слова поддержки реальным вкладом. Тем самым мы покажем Путину, что его попытки ослабить наш союз обречены на провал", - заявил Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО.

Британское агентство "Рейтер" подсчитало, кто из европейских государств больше всего тратит денег на поддержку Украины. Это Германия, Великобритания и скандинавские страны. А вот Франция, Италия, Испания и Польша заметно отстают. Растет и число тех государств, которые вообще призывают прекратить финансирование киевского режима, погрязшего в коррупции. На что его представители возмущенно заявляют: "Было бы крайне несправедливо обвинять Украину в том, что она неправильно использует или неэффективно распоряжается получаемой финансовой помощью. Ведь те, кто сейчас утверждает, что нужно прекратить поддержку Украины, должны понимать, какими будут последствия такого решения. А последствия заключаются в том, что Украина окажется в руках Путина, оставшись без поддержк".

А если падет Украина, Россия, по словам украинских деятелей, якобы нападет на Европу. Поэтому та сейчас активно вооружается. И украинский конфликт дает ей на это время. Хотя даже президент США после встречи с российским лидером и председателем КНР призвал европейцев не тратить деньги на войну, а пустить их на развитие экономики. Но для Зеленского этот сценарий - как страшный сон. Как, впрочем, и окончание войны, которое он обставляет невыполнимыми условиями, преследуя лишь одну цель - сорва

"Нам нужны ответы на несколько очень четких вопросов: какие страны поддержат Украину, если на нее снова нападут? Что именно будут делать наши партнеры в ответ? Какие войска будут размещены на нашей территории заранее?", - вопрошает главарь киевскгоо режима.

Понятно, что Москва этого не допустит. В Кремле неоднократно заявляли - размещение иностранных контингентов на территории Украины после окончания войны автоматически сделает их законными целями и приведет к возабновлению конфликта. Неприемлемо и членство Украины в НАТО, о котором снова заговорили некоторые европейские союзники Киева, продолжающие лепить из России образ заклятого врага.

Все это лишний раз подтверждает - нынешние европейские лидеры к диалогу не готовы. Но некоторые из них совсем скоро покинут свои посты, напоминает издание "Гардиан". В следующем году выборы пройдут во Франции, Испании, Италии и Польше: "Предстоящий избирательный суперцикл может радикально изменить облик Европы, вызвав не просто медленное размывание европейского проекта, но и его выхолащивание, если не полный распад. Если евроскептики сформируют сплоченный блок, Евросоюз не сможет обеспечивать соблюдение принципов верховенства права, углублять интеграцию в экономической сфере и сфере безопасности и вообще договариваться по значимым вопросам. И первой жертвой этого, скорее всего, станет Украина".

При этом среди простых европейцев растет недовольство действиями властей. Вслед за Францией и Германией митинги захлестнули Бельгию. В понедельник там прошла всеобщая акция протеста против снижения покупательской способности населения.