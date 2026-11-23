В цирке-шапито в Томске - аншлаг. В антракте дети лакомились попкорном и сладкой ватой. Самые смелые катались на качелях над ареной. С креплений сорвалась круглая металлическая ферма, на которой было размещено световое оборудование. На качелях в это время находились две девочки четырех и восьми лет. Вес конструкции - порядка 130 килограммов. И это огромная удача, что девочки не получили тяжелых травм. Лишь синяки и ушибы. Старшую после осмотра врачей отпустили домой. Младшая София еще в больнице.

Руководство цирка своей вины в произошедшем не приезнает. Шапито гастролирует по городам. После Томска поедет в Барнаул. Администрация уверяет, что перед каждым представлением качели проверяют. Все оборудование якобы сертифицированное. Инцидент произошел из-за того, что лопнула одна из верёеок, которая держала под куполом световую ферму.

Шатер цирка-шапито представляет из себя сборную конструкцию. Жесткий металлический каркас, на который натягивают плотную материю. Внутри разворачивают арену. Небольшие трибуны вокруг нее. Под куполом крепят световое и оборудование для выступления воздушных гимнастов. Правильный монтаж - от этого в первую очередь зависит безопасность и комфорт зрителей. Во время антракта пострадавших девочек забрала скорая помощь. И представление в Томске продолжилось.

Дмитрий решил сдать билеты , но в возврате денег администрация отказала. Якобы те были проданы по акционной цене. Заверили, что все представления состоятся в срок и никаких инцидентов больше не будет. Тем не менее дальнейшие гастроли цирка под угрозой. Лопнувшую веревку забрали на экспертизу. Изъяли все сертификаты на оборудование. Состояние конструкций цирка оценит прокуратура. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности".