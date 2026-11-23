Украина в тупике по урегулированию конфликта. Выйти из него Киев может, если пойдет ва-банк, единственный путь – переговоры, утверждает профессор, директор Центра международной безопасности имени О'Брайена при Университете Нотр-Дам Майкл Деш.

Как подчеркнул Деш в статье для Foreign Affairs, переговоры не продвинутся вперед, если будут направлены исключительно против России. Киеву придется отказаться от надежды на вступление в НАТО — как и на устойчивое военное присутствие НАТО на Украине. Также ему придется пойти на уступку территории России.

В противном случае, предупреждает профессор, Вашингтон может предпринять шаги, чтобы побудить украинцев к более взвешенным действиям. США могут сократить или полностью прекратить поставки услуг и боеприпасов украинским вооруженным силам. В этом списке - спутниковая связь Starlink и Starshield, системы противоракетной обороны Patriot, а также разведывательная поддержка ПВО и глубоких ударов по российским целям. Любое из этих лишений немедленно отразится на поле боя.