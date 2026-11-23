Инструкцию по подготовке организма к новогоднему застолью опубликовали диетологи Тереза Делоренцо и Энн Уилфонг. Специалисты предупредили: специально голодать перед праздником нельзя.

Как пояснили эксперты в интервью изданию The Independent, голодание не поможет как следует насладиться угощениями. Когда люди приходят на обед голодными, они едят быстро, не успевают как следует распробовать вкус блюд, а затем переедают и плохо себя чувствуют. Так что питаться надо в привычном режиме. А чтобы часто не перекусывать, надо выбирать для основных приемов пищи блюда с высоким содержанием белка, которые лучше насыщают.

Во время же самого застолья специалисты рекомендовали не переедать. Есть надо без спешки, прислушиваясь к ощущениям. Почувствовав насыщение, следует сделать перерыв. Оставшиеся блюда можно съесть позже.