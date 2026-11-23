Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге больше года назад. Сергей, Ирина, их дочь Арина и собачка Лада ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись. Проводилось несколько масштабных поисковых операций, но следы туристов так и не найдены. Сейчас следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая, но не исключает и криминал.

Знакомые Усольцевых и просто неравнодушные люди все это время вели собственное расследование в соцсетях. И у них есть версия, которая может изменить все представление об исчезновении семьи. Так, Валентин Дегтерев предположил, что Сергей убил дочь и жену.

По мнению друга семьи, в пользу этой версии говорит находка, которую он сделал на фото с места пропажи туристов. Дегтерев рассмотрел на снимках, сделанных в 2025 году, нож и две бутылочки из-под алкоголя.

"Видимо, Сережа Усольцев напился хорошо после того, как свою семью зарезал. Отправил и дочь, и жену на тот свет, а потом выпил залпом две бутылки алкоголя", — высказал свою жуткую версию Валентин.

При этом знакомый Усольцевых считает, что сын Ирины Данила Баталов может знать обстоятельства исчезновения родных, но по какой-то причине скрывает эту информацию, пишет "СтарХит".