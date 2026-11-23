В Москве скончался музыкальный продюсер Эльмир Магеррамов. Ему было 36 лет. Магеррамов работал с Ольгой Бузовой, Artik&Asti и другими знаменитостями.

По данным "Московского комсомольца", тело продюсера обнаружили у дома на улице Василия Ланового на западе Москвы. Причиной смерти, предварительно, назван несчастный случай. На месте работают судмедэксперты и следователи, которые выясняют характер полученных Эльмиром травм.

Перед трагедией, как пишет Mash, Магеррамов поскандалил с женой. Также знакомая продюсера рассказала, что он пил алкоголь.

Эльмир Магеррамов работал в индустрии развлечений. Последние 10 лет он выступал в роли музыкального менеджера. Он сотрудничал с Ольгой Бузовой, Димой Биланом, T’Killah и другими знаменитостями. В последние месяцы продюсер не был задействован в крупных проектах.