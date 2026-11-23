Акции американской технологической компании Nvidia продемонстрировали резкий рост – их стоимость выросла более чем на 31%. Поводом стало известие о восстановлении Дженсена Хуанга в должности главы компании.

Как сказано в пресс-релизе Nvidia, с настоящего момента Дженсен Хуанг вновь назначен президентом и главным исполнительным директором. Также он вернул себе место в совете директоров.

Причиной увольнения Хуанга стало расследование ФБР его тайной связи с Элис Хуанг, занимавшей должность топ-менеджера в сингапурской компании Megaspeed. Спецслужбы заподозрили, что любовница гендиректора Nvidia имеет связь с китайской разведкой. Однако президент США Дональд Трамп призвал совет директоров компании вернуть Хуанга на пост. Решение он назвал правильным. По словам Трампа, у правительства Соединенных Штатов нет оснований полагать, что возвращение Дженсена в Nvidia представляет какую-либо угрозу национальной безопасности.