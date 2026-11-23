Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции. Днем 23 ноября нанесен новый удар по объектам, которые использует ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российские войска использовали беспилотные летательные аппараты Целями ударов стали объекты транспортной инфраструктуры, а также морские суда, которые используют ВСУ.

Как уточнили в Минобороны, в результате ударов в Харьковской области, в районе города Мерефа поражен железнодорожный локомотив. Его использовала украинская армия для перевозки вооружения и военной техники. Кроме того, в Черном море, восточнее Одессы, поражен сухогруз. Морское судно доставляло для ВСУ грузы двойного назначения.