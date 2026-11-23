Старшеклассники могут участвовать в интеллектуально-творческом конкурсе "Государство - это мы", который предоставляет возможность получить дополнительные баллы для поступления в вузы. Об этом сообщили в Институте государственной службы и управления Президентской академии.

Конкурс предназначен для учащихся 9−11 классов. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Первый этап конкурса пройдет дистанционно и будет включать кейсовые задания и онлайн-тестирование. Второй этап запланирован на 6 марта 2027 года и пройдет очно на площадке Президентской академии.

Конкурс включен в перечень олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов Минпросвещения на 2026/27 учебный год. Победители получат дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в вузы, включая Президентскую академию.

Итоги конкурса будут подведены 19 марта 2027 года.