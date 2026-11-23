XVIII Московский международный телефестиваль "Профессия - журналист" прошел в столице с 17 по 23 ноября. В конкурсную программу вошли документальные картины, телепередачи и репортажи, посвященные работе журналистов. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Главными героями представленных проектов стали журналисты, редакторы, телеведущие, специальные и военные корреспонденты.

"За каждым репортажем, интервью или документальным фильмом стоит работа журналиста, которая далеко не всегда видна зрителю. Это поиск информации, встречи с людьми, необходимость быстро ориентироваться в событиях и принимать решения. Профессия журналиста меняется вместе с технологиями и способами распространения информации, но ее основой по-прежнему остаются профессионализм, внимание к деталям и ответственность за сказанное слово. Фестиваль "Профессия — журналист" — еще одна возможность посмотреть на эту работу со стороны, узнать о людях, которые выбрали ее делом своей жизни", – отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

В 2026 году на фестиваль поступили 93 заявки из разных российских городов. В конкурсный показ отобрали восемь документальных фильмов, восемь телевизионных программ, шесть репортажей и 11 телесюжетов. Свои проекты представили авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Ставрополя, Ханты-Мансийска и других городов страны.

Победителей наградили на закрытии фестиваля. Их выбирали в шести номинациях. Среди них — "Лучший документальный фильм", "Лучшая телепрограмма", "Лучший репортаж" и "Лучший телесюжет". Кроме того, участникам вручали приз зрительских симпатий и награду "Профессиональное признание". Москвы.