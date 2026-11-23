Европа готова к переговорам с Россией. Однако реальные переговоры с Москвой по урегулированию конфликта на Украине только предстоит начать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Также Мерц подчеркнул важность предотвращения эскалации и обеспечения безопасности в регионе. По его словам, никто не заинтересован в эскалации в Балтийском регионе. Стабильность и безопасность в этой области имеют первостепенное значение, особенно нельзя подвергать риску свободу судоходства, приводит слова канцлера The Guardian.

Двумя днями ранее два беспилотника атаковали российский сухогруз, следовавший в Калининград. Нападение произошло в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от российской границы. Экипаж пришлось эвакуировать на находившееся поблизости торговое судно.