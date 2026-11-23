Тотального запрета всего российского потребовала Еврокомиссия. В рамках 22-го пакета санкций против России ЕК предложила полный запрет на демонстрацию любых официальных символов России.

Санкционный пакет также предполагает запрет на допуск российских спортсменов на соревнования в Евросоюзе. В проекте - отказ в европейском финансировании для международных спортивных организаций, в соревнованиях которых участвуют российские спортсмены, сказано в заявлении Еврокомиссии.

Чтобы 22-й пакет антироссийских санкций вступил в силу, его должны утвердить все страны блока в Совете ЕС. Еврокомиссия призвала сделать это до конца декабря, передает ТАСС.