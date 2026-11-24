Новые подвиги российских бойцов в ходе спецоперации. Ефрейтор Вадим Мхеян спас жизнь сослуживцу, раненому в результате артиллерийского обстрела. Военнослужащий выдвинулся к линии боевого соприкосновения, оказал помощь пострадавшему, доставил его в безопасное место и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.

Ефрейтор Денис Иванов, оператор расчета БПЛА, во время разведки вражеских позиций вскрыл передний край обороны опорного пункта и передал координаты для атаки. В результате наши FPV-дроны уничтожили две огневые точки и технику боевиков.