В тыловых районах Украины прогремела новая серия мощных взрывов. В ответ на террористические атаки ВСУ российская армия поразила энергообъекты, которые обеспечивали работу вражеских военных заводов.

На передовой неонацисты также под постоянным огнём. Расчёты реактивных систем "Град" накрыли укрепрайон ВСУ на Днепропетровском участке. Противник не успел отступить.

На Запорожском направлении экипажи танков Т-80 уничтожили диверсионно- разведывательную группу и помогли пехоте занять новые позиции на подступах к Орехову.

И сразу две ротации ВСУ сорваны на Сумском и Харьковском направлениях. Дроны ликвидировали десятки бронеавтомобилей и украинский танк.