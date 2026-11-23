Штурм опорного пункта - одна из самых сложных и опасных задач для пехоты. К взятию этих позиций в Запорожской области наши бойцы готовились ни один день. С помощью беспилотников изучали замаскированные огневые точки, маршруты передвижения противника. Под землей ВСУ создали разветвленную сеть хорошо укрепленных тоннелей, по которым получали провизию и боеприпасы.

Нескольких минут российским военным хватило, чтобы от опорного пункта не осталось камня на камне. Каждое действие бойцов корректировала воздушная разведка.

Тяжелее всего положение у противника в Славянско-Краматорской агломерации. Все крупные логистические маршруты контролирует наша артиллерия и дроны. Это значит, что вывезти раненных боевиков из всех населенных пунктов, примыкающих к Славянску и Краматорску, ВСУ не могут. А еще у них нет возможности получать снабжение. Поэтому ВСУ пытаются использовать наземные робототехнические комплексы. Но российские БПЛА уничтожают их один за другим.

А это уже кадры из Харьковской области. Позиции украинских боевиков под постоянными ударами "Градов" и "Ураганов". Армия России продолжает зачищать приграничные территории от мелких диверсионных групп, чудом уцелевших в Харьковском котле. Так в нашем Минобороны назвали окружение двухтысячной группировки ВСУ на площади около четырехсот шестидесяти квадратных километров. Всего за полтора месяца были ликвидированы самые боеспособоные подразделения на Харьковском направлении. Однако некоторым все же удалось выбраться живыми. Эти трое рады, что попали в плен к русским.

На окруженных позициях эти люди находились без еды, воды и боеприпасов. Командование бросило их на произвол судьбы. Впрочем, такое отношение у ВСУ не только к собственным военным, но и к гражданскому населению. Это кадры из Константиновки. Националистам все никак не дает покоя тот факт, что населенный пункт им больше не принадлежит. Отыгрываются на мирных. Забрасывают гранатами с воздуха, не позволяют выйти из подвалов. На свой страх и риск наши штурмовики выводят людей, оставшихся в городе. В основном - это пожилые.

Один боец нес бабушку на спине несколько километров до точки эвакуации. Группа из девяти человек благополучно добралась до пункта временного размещения. Здесь люди встретили своих друзей, соседей, которых уже не надеялись увидеть.

И это не последняя эвакуация из Константиновки. Нашим бойцам еще не раз придется рискнуть собственными жизнями ради других.