На лекарственное обеспечение россиян в текущем году выделят более 11 миллиардов рублей. Об этом премьер Михаил Мишустин рассказал на оперативном совещании с заместителями.

600 миллионов из этой суммы сегодня перераспределили между 11 регионами, чтобы позволит обеспечить лекарствами более 42 тысяч человек. Речь о людях с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Многим из них лекарства необходимо принимать постоянно. В рамках федерального проекта в ряде случаев препараты предоставляются бесплатно.

Еще одна тема заседания - улучшение транспортной доступности самого западного субъекта страны - Калининградской области.