На лекарственное обеспечение россиян в текущем году выделят более 11 миллиардов рублей. Об этом премьер Михаил Мишустин рассказал на оперативном совещании с заместителями.
600 миллионов из этой суммы сегодня перераспределили между 11 регионами, чтобы позволит обеспечить лекарствами более 42 тысяч человек. Речь о людях с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Многим из них лекарства необходимо принимать постоянно. В рамках федерального проекта в ряде случаев препараты предоставляются бесплатно.
Еще одна тема заседания - улучшение транспортной доступности самого западного субъекта страны - Калининградской области.
"Чтобы обеспечить регион бесперебойным снабжением необходимыми товарами и сырьём, уже строятся два новых железнодорожных парома. Они будут созданы на отечественной верфи по российскому проекту и выйдут на морскую переправу между портами Балтийск и Усть-Луга, которая связывает Калининградскую и Ленинградскую области. С учётом высокой социальной и экономической важности этой инициативы Правительство включило её в перечень инфраструктурных проектов, получающих средства Фонда национального благосостояния. Это позволит направить на строительство паромов около 50 млрд рублей с учётом бюджетного финансирования", - сказал Мишкстин.