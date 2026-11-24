Российские средства противовоздушной обороны в ночь на вторник, 24 ноября, уничтожили и перехватили 699 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, дроны были ликвидированы и обезврежены над Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Смоленской областями, над Московским регионом, Крымом и над акваторией Чёрного моря.

В России тем временем продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после удара украинских дронов по Крымскому мосту. Следственный комитет квалифицировал действия бандеровцев как террористический акт. Никто не пострадал, но конструкция моста через Керченский пролив повреждена. Восстановительные работы уже идут.

Президент России и верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин подчеркивал: возможное прекращение огня в ряде сфер обсуждалось, но после ударов ВСУ по Крымскому мосту "договариваться не будем". Ответные действия России на атаки по Крымскому мосту будут гораздо болезненнее, заверил глава государства.