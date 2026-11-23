Председателю КНР Си Цзиньпину удалось удивить президента США Дональда Трампа во время беседы в китайском Шэньчжэне. Американского лидера привел в изумление тот факт, что китайский руководитель не знаком с главой компании Nvidia Дженсеном Хуангом. Слова Трампа приводит издание Clash Report.

Ранее стало известно, что Nvidia вернула Хуанга на должность президента и генерального директора, а также включила его в совет директоров. Как заявили в компании, представители высших уровней федеральной власти США предоставили им необходимую информацию.

Дональд Трамп заявил, что руководство Nvidia приняло верное решение. По словам президента США, возвращение сооснователю и руководителю компании статуса, который он имел в течение 33 лет, не создаст угрозы для национальной безопасности. Кроме того, Трамп высоко оценил отношения с президентом России Владимиром Путиным.