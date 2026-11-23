Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан сотрудниками МВД. Его подозревают в хищении бюджетных средств, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Волк уточнила, что следственный департамент МВД России продолжает предварительное расследование уголовного дела. По делу проходит группа лиц, которым инкриминируется хищение бюджетных денежных средств Министерства строительства Мурманской области. Общая сумма похищенного - свыше 39 миллионов рублей.

Кроме того, фигуранты причастны к растрате бюджетных средств Министерства транспорта Мурманской области. Финансы в сумме свыше 1 миллиарда рублей были выделены на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск. Также на совести фигурантов - незаконные валютные операции.