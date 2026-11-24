Дело Хуанга. Новый поворот. Глава компании NVidia, мирового технологического гиганта, возвращается в офис. Дженсен Хуанг, уличенный в связи с женщиной, которую назвали китайской шпионкой, 12 ноября покинул компанию, которую когда-то основал. Даже Трамп откликнулся.

Едва не превратившийся в изгоя из-за любовных связей, заподозренный в работе на Китай, Хуанг в согласии с западной корпоративной традицией, покаялся и ушел с поста директора NVidia. Шум был на весь мир. Пекин официально отверг обвинения в том, что любовница однофамилица Хуанга работала на китайскую разведку.

Потом выяснилось, что и любовница была не одна. В целом полная картина морального разложения. Правда, Дженсен Хуанг для сферы IT оказался столь значимой фигурой, что после его отставки NVidia выбыла из списка трех крупнейших компаний мира, потеряв в стоимости более триллиона долларов.

К защите Дженсена подключилась тяжелая артиллерия в лице Илона Маска. Совет директоров подсчитал убытки и решил вернуть Хуанга на должность президента и гендиректора компании. Еще вчера он был изолгавшимся ловеласом, а теперь совет директоров заявил, что доволен его честностью и способностью руководить компанией. Возвращение Хуанга в NVidia, конечно, не могли не обыграть в сети.

Наши креативные силы тоже откликнулись, включив Дженсена Хуанга в известный сюжет. Акции NVidia тут же подскочили на 30 процентов. Утрату морального облика обсуждать перестали. Ценный сотрудник встал на путь исправления.

А кто не согласен у того в действительности все не так, как на самом деле.