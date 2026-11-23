Новой зерновой сделки не будет. Москва на подобные соглашения не пойдет, заявила на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заместитель постпреда России при международной организации Анна Евстигнеева.

Заместитель российского постпреда напомнила, что главная цель зерновой сделки по поставкам продовольствия нуждающимся странам, прекратившей действие 17 июля 2023 года, так и не была реализована. Более того, Запад использовал ее для вывоза зерна в свои государства – вдобавок, под ее прикрытием, страны НАТО активно снабжали Киев вооружениями.

Дипломат пояснила, почему так подробно остановилась на событиях трехлетней давности. Евстигнеева подчеркнула: ни у кого не должно остаться сомнений в том, что Россия не пойдет на новую зерновую сделку. Это на практике означает передачу Киеву европейского оружия за украинское продовольствие, приводит слова российского дипломата ТАСС.