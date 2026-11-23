Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение дня 23 ноября дежурные средства ПВО сбили 87 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 8.00 до 20.00 мск перехвачены и уничтожены дроны ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей. Беспилотники сбиты также над Пермским краем, республиками Крым и Татарстан и над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили о работе ПВО в ночь на 23 ноября. В ведомстве уточнили, что в течение ночи над российскими регионами было сбито 192 украинских беспилотных летательных аппарата.