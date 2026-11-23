Жители входящих в НАТО стран должны готовиться к скорой войне. Это касается также бизнеса и органов власти этих государств, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

Выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, Рютте пообещал жителям натовских стран, что в их домах сохранятся тепло и электричество, больницы, транспорт и связь продолжат работать. Рютте привел в пример Норвегию, Швецию и Данию и подчеркнул, что полиция, скорая помощь и пожарные должны действовать сообща, поддерживая военных.

Генсек НАТО потребовал, чтобы союзники как можно быстрее довели расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП. Рютте напомнил, что 1,5% этой суммы идут на повышение устойчивости инфраструктуры к последствиям военного конфликта, а 3,5% – на вооружение и содержание армий.