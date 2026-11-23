Иранские силы противовоздушной обороны сбили американский беспилотник над Персидским заливом. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на иранскую армию.

В сообщении уточняется, что речь идет об американском беспилотнике LUCAS. Его перехватили в небе над водами Персидского залива, в восточной части Ормузского пролива, говорится в заявлении пресс-службы армии Ирана.

Обмен ударами между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном – с другой начался 28 февраля. Сейчас в конфликте временное затишье. Однако американский президент периодически заявляет о планах возобновить атаки на иранские ядерные объекты.