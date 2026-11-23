Иск против Украины в Международный суд ООН готовится подать Ливия. Повод - удары по порту Бенгази. Член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил ответственность за атаку на Киев и назвал его действия недопустимыми.

МИД Ливии потребовал от Украины официальных объяснений после того, как Киев взял на себя ответственность за теракт в порту. Как заявил Муса аль-Куни, нападение на Бенгази причинило материальный ущерб и привело к ранениям среди мирного населения.

Власти Ливии потребуют полностью возместить ущерб в соответствии с международным правом. Миссия Ливии в Гааге приступила к составлению полномасштабного юридического заключения для подачи уголовного иска против Украины в Международный суд ООН. Киев нарушил суверенитет ливийского государства и безопасность его территории, приводит сообщение ливийской дипмиссии РИА Новости.