Губернатору Мурманской области Андрею Чибису может грозить до 15 лет колонии в том случае, если суд признает его виновным во всех инкриминируемых преступлениях.



По делу о хищении бюджетных средств это максимальное наказание по совокупности статей о хищении, растрате и незаконных валютных операциях в составе группы лиц.



В прошлом году глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании и две квартиры в Москве, доход в 5,1 миллиона рублей и 7,2 миллиона рублей на счетах.



Губернатора Мурманской области задержали в Москве 23 ноября. Андрей Чибис возглавляет Мурманскую область с 2019 года. В 2024 году на него было совершено нападение.