Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер считает, что главным итогом мирных переговоров по украинскому урегулированию должна стать перезагрузка отношений между Россией и Европой.



"Большим призом" в урегулировании конфликта на Украине станет не перемирие, а перезагрузка отношений между Россией и Европой, при которых не будет постоянной агрессии, отметил Кушнер. Спецпосланник американского лидера также выразил надежду, что существует путь, при котором люди смогут вместе жить и вести бизнес.



5 ноября Джаред Кушнер выразил позицию США о том, что для долгосрочного мира в Европе требуются договоренности с участием России и союзников США по НАТО.