В период с 23:00 понедельника, 23 ноября, по 8:00 вторника, 24 ноября, в сторону Московского региона летели 355 БПЛА. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как сообщил Сергей Собянин в своем официальном "Макс"-канале, большая часть вражеских дронов была нейтрализована силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России на дальних подступах.

При этом 63 беспилотника были ликвидированы на подлете к Москве.

Между тем на участке линии боевого соприкосновения в Запорожье операторы разведывательных дронов ВС России отследили вражеские пункты управления БПЛА, укрытые в лесопосадках. По заданным координатам удар нанесли расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б", уничтожив оборудование связи и склады с беспилотниками.

В ответ на атаки укронацистов ВС России продолжают наносить удары возмездия. На Западе сетуют, что разрушительный потенциал российских дальних ударов значительно превосходит возможности ВСУ. Эксперты отмечают, что украинской армии "баллистику сбивать нечем", это грозит печальной судьбой городам страны.