Российский лидер Владимир Путин еще не принимал решение о личном участии в саммите "Группы двадцати" (G20), который пройдет 14 и 15 декабря в Майами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Марат Бердыев рассказал "Известиям", что "мы еще определяемся с главой и составом делегации". При этом, уточнил дипломат, уже ясно, что на саммите "мы точно будем представлены и уровень будет высоким".

Хотя Владимир Путин еще не решил, поедет ли в Майами, Бердыев напомнил про интенсификацию российско-американских контактов и отметил, что "в русле этой тенденции, конечно, логично спрогнозировать продолжение подобного общения и в привязке к саммиту "Группы двадцати".

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявлял, что Владимир Путин может принять решение об участии в саммите G20 буквально за 15 минут до его начала, поскольку "лететь-то рядом", да и "лететь-то приятно".

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс заявил ТАСС, что если к 14-1 декабря удастся согласовать рамочные принципы мирного урегулирования на Украине, "G20 могла бы приветствовать их и подкрепить своей поддержкой, взяв на себя обязательства по восстановлению".