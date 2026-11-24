Украина в течение ближайших двух недель должна перечислить Международному валютному фонду (МВФ) более 252 миллиона долларов.

Первый взнос Киев должен осуществить в понедельник в размере 62,5 миллиона специальных прав заимствования (SDR), а второй 9 декабря в размере 125,7 миллиона SDR. Общая сумма перечислений составит 252,2 миллиона долларов, пишет РИА Новости.

Ранее МВФ составил график платежей Украины на ближайшие двадцать лет. До 2026 года фонд рассчитывает получить от Киева почти 20 миллиардов долларов.

В Совфеде, комментируя эту ситуацию, затаили, что долги Украины перед МВФ могут стать для нее "неподъемным бременем".