В Магаданской области при перевозке пропало золото на 591 миллион рублей.

Золотодобывающая компания "Берелех" подала иск к Управлению Спецсвязи после потери части перевозимого золота, сообщили РИА Новости в Арбитражном суде.

Предварительное заседание назначено на 16 декабря 2026 года. Истец намерен взыскать с ответчика сумму в размере стоимости потерянного золота, а также провозную плату на 215 тысяч рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8,8 миллиона рублей.

Инцидент произошел в сентябре 2026 года. Сотрудники Спецсвязи приняли у компании "Берелех" ценный груз для доставки в другие регионы России. Спустя время Спецсвязь уведомила, что часть отправлений пропала.

"Берелех" направил управлению претензию о возмещении причиненного материального ущерба, но в досудебном порядке решить вопрос не удалось.