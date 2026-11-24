Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил Киев о недопустимости расширения украинского конфликта на регион Балтийского моря.

С таким заявлением он выступил после новостей об атаке на российский сухогруз в Финском заливе и после встречи с главой Минобороны Украины Евгением Хмарой, передает РИА Новости.

По его словам, Киев несет "особую ответственность" за нерасширение конфликта. Свобода судоходства не должна подвергаться угрозе.

"Война не должна распространиться на Балтийское море", - предостерег Писториус.

При этом глава немецкого Минобороны заверил Хмару в том, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине.

21 ноября в нейтральных водах Финского залива украинские беспилотники атаковали российское грузовое судно, следовавшее в Калининград. В Кремле заявили, что террористическая активность Киева в Балтике ведет к нагнетанию напряженности в регионе.