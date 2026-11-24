Блогер Лерчек, настоящее имя которой Валерия Чекалина, прилетела в Китай. Здесь она пройдет курс лечения от рака четвертой стадии.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Лерчек связалась с подписчиками прямо из китайской клиники. Лечение в ней стоит 18 миллионов рублей. Она подчеркнула, что у нее не было денег на лечение, ей помогли благотворительный фонд "Русский крест" и известный общественный деятель Умар Кремлев. Валерия поблагодарила его за финансовую поддержку.

Также она рассказала, что удивилась от того, что никто не говорит на английском языке, поэтому от клиники ей предоставили переводчика. "Как только приехали в больницу, то сразу сдали кровь, УЗИ и другие анализы. Меня ждал мой лечащий врач", - сообщила Чекалина.

Отметим, что в данный момент Валерия в Китае одна. У ее возлюбленного Луиса прямо в аэропорту обнаружились проблемы с загранпаспортом. Как только он их решит, то прилетит к Лере. "Он каждую минуту этой ужасной болячки был рядом и видел меня в моих худших проявлениях. Прибирал за мной, таскал, мыл, одевал. И поэтому я не могу представить, как я буду тут лечиться без него. Он — моя частичка души и сердца", - призналась Валерия.

Напомним, что поездка в Китай стала возможна после того, как Владимир Путин помиловал Лерчек, освободив ее от наказания. В июле этого года Чекалину приговорили к пяти годам лишения свободы условно и крупному штрафу по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей за границу.

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