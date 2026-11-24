Главным результатом мирных переговоров по украинскому урегулированию должна стать перезагрузка отношений между Россией и Европой. Такое мнение высказал американский переговорщик и зять президента США Джаред Кушнер.

Как заявил Кушнер в интервью журналу New York Magazine, "большим призом" в урегулировании конфликта на Украине станет не перемирие, а "перезагрузка отношений между Россией и Европой, при которых не будет постоянной агрессии".

Американский эмиссар предположил, что "существует путь", следуя которым "люди смогут вместе жить и вести бизнес".

До того Кушнер, говоря о поисках путей мирного урегулирования, заявил о важности сценария, при котором Россия впредь не столкнется с угрозой конфронтации со стороны Североатлантического альянса. По словам политика, "мы стремимся к будущему, при котором Украина будет в безопасности, Европа станет сильнее, а Россия будет уверена, что НАТО не стремится к противостоянию".

Однако в Старом Свете не спешат откликнуться на предложение Москвы обсудить вопросы евробезопасности. Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что "мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке", а включаться в двусторонний диалог не намерены.