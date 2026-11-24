У Романа Товстика и его экс-супруги Елены шестеро детей. Старшему сыну Андрею 19 лет, остальные пятеро — несовершеннолетние.

После расставания родителей старшие дети стали жить с отцом и его новой возлюбленной Полиной Дибровой, младшие остались с матерью. Однако недавно суд определил, что все несовершеннолетние дети должны быть с Романом.

На днях Роман вместе со старшими детьми приехал навестить младших. Но там не обошлось без скандала. В результате ссоры Товстики чуть не подрались.

Интернет-пользователи бурно обсуждают отношения бывших супругов. Многие уверены, что дети должны жить с матерью. Так, в блоге 16-летней дочери Романа и Елены Анны комментаторы призывают ее вернуться к родительнице. Однако та категорически против. Она заявила, что не желает быть для матери родителем и сейчас живет вполне счастливо.

"Займитесь своей жизнью, а не чужой. Я не знаю, что такое мама, поэтому можете даже не давить на жалость", - категорично заявила Анна.

Напомним, что в конце октября Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Романа Товстика, определив местом жительства пятерых детей — Анны, Артема, Алисы, Агаты и Артура — дом отца. Старший сын пары, 19-летний Андрей, еще в прошлом году переехал к бабушке и дедушке.

Елена призналась, что до сих пор не может оправиться от произошедшего. По ее словам, после расставания с мужем она лишилась не только привычной жизни, но и возможности постоянно находиться рядом с детьми.

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