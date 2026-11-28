Принц Гарри после слухов, что уже в следующем году Карл III передаст корону Уильяму, не находит себе места. Герцог Сассекский опасается, что брат лишит его доли наследства. Гарри и без того чувствует себя обделенным, а сейчас и вовсе не может скрыть зависть к брату.

Как пишет RadarOnline, герцог Сассекский недавно вновь рассказал о своём желании примириться с отцом и братом не просто так. Гарри и Меган Маркл стремительно расходуют деньги, заработанные на мемуарах и фильмах о семье, и рассчитывают на финансовую поддержку короля, который, как они надеются, проявит великодушие по отношению к младшему сыну.

"Гарри настаивает, что деньги не имеют никакого отношения к его стремлению помириться с отцом. И, судя по всему, он действительно искренне хочет восстановить отношения с Карлом. Но у него также есть Меган и дети, о будущем которых он должен думать. И совершенно естественно, что он хочет обеспечить им финансовую безопасность", — объяснил источник близкий к младшему сыну монарха.

По словам инсайдера, желание Гарри наладить отношения с отцом тесно связано с беспокойством о благополучии собственной семьи. Первоначальный контракт Сассекских с Netflix, стоимость которого, по слухам, составляла около 100 миллионов долларов, завершился. Также закончились проекты Меган.

Бренд товаров для дома и образа жизни Маркл As Ever пока приносит определённый доход. Однако, этих денег недостаточно, учитывая колоссальные расходы супругов. По словам инсайдера, Меган тратит "целое состояние" на дизайнерскую одежду, а повседневные расходы пары достигают "ошеломляющих" сумм.

Как признался источник, герцог Сассекский болезненно воспринимает финансовое неравенство между собой и другими членами королевской семьи. "Гарри тяжело видеть, что его брат и другие королевские родственники могут совершенно не беспокоиться о деньгах. При этом ему и Меган приходится прилагать огромные усилия, чтобы поддерживать привычный уровень жизни", — поделился инсайдер.

Более того, слухи о том, что Гарри якобы находится на грани исключения из завещания короля Карла III, доводят герцога до истерик. "Гарри убеждён, что Уильям был бы только счастлив, если бы его полностью лишили наследства. А то, как часто Карл в последнее время хвалит Уильяма, заставляет Гарри серьёзно опасаться, что брат постепенно настраивает против него собственного отца. Гарри считает всё это невероятно несправедливым", — заключил источник.