Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме Алтайского крае. Сильные обрушения в двух подъездах. Сейчас спасатели разбирают завалы. По предварительным данным, пострадали 14 жильцов. Правоохранительные органы устанавливают причину ЧП.

МЧС, прокуратура и Следственный комитет - у дома на Механизаторской улице 22, в посёлке Кулунда - работы не прекращаются ни на минуту. В 9 утра в результате взрыва, предположительно, бытового газа ударной волной снесло бетонные перекрытия, разворотило крышу, а на проезжую часть полетели кирпичи. Затем возник пожар.

Часть жильцов покинули здание самостоятельно еще до приезда спасателей. Очаг возгорания локализовали на площади 60 квадратных метров. Аварийные службы города разбирают завалы. На данный момент погибшим признан мужчина 1974 года рождения.

Жильцов поврежденных квартир эвакуировали в пункты временного размещения, там им оказывают необходимую помощь. Кулундинская центральная районная больница переведена в режим ЧС. На месте происшествия продолжают работы оперативные службы.