На регулярных маршрутах наземного транспорта Москвы работает только отечественная техника. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, с начала года на улицы города вышли более тысячи новых автобусов и электробусов.

Среди них инновационные: к рельсам на крыше этих машин механизм зарядной станции подключается сам. Это обеспечивает надёжное соединение в любую погоду. В числе других преимуществ для пассажиров: более эффективная климатическая система и появившиеся места для ручной клади.

Особое внимание в столице уделяют маломобильным гражданам и семьям с детьми: весь городской транспорт адаптирован для колясок. Это больше 9 тысяч автобусов, электробусов и трамваев.