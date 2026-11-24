"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 10-летнего Степана Семенова. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Степа с трудом перенес химиотерапию, наступила ремиссия. Но в прошлом году болезнь вернулась. Единственный шанс спасти мальчику жизнь - иммунотерапия, а затем срочная трансплантация костного мозга. Для этого нужны специальные дорогостоящие препараты. Их стоимость превышает 3 миллиона 200 тысяч рублей. Мама Степана просит о помощи.

Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Напомним, что жизненно необходимые препараты нужны уже сейчас - время упускать нельзя.

Мир десятилетнего Стёпы сейчас ограничен больничной палатой и постоянными болезненными процедурами. Вместо обычного радостного детства мальчик буквально каждую минуту борется за свою жизнь. Про страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз - маме очень тяжело рассказывать.

"Ему было три годика, мы должны были пойти в обычный садик, вот и он заболел. Попали в больницу, началась химия", - говорит Ксения Попова, мама Степы.

Детский организм с трудом перенес мощную дозу химиотерапии. Но мальчик справился. Наступила ремиссия. Мама надеялась: теперь впереди будет другая жизнь. Семья переехала в Краснодар, Стёпа готовился к школе, строил планы. Но в 2025 году смертельная болезнь вернулась.

"Для родителей, чьи дети лечатся, рецидив — самое страшное слово. Мы прошли лечение, все было хорошо, благополучно, а потом у него случился еще один рецидив", - рассказала мама Степы.

Стёпа прошел через многое, но лейкоз по-прежнему не отступает. Теперь единственный шанс добиться ремиссии и спасти мальчику жизнь — иммунотерапия, затем срочная трансплантация костного мозга. Для этого нужны специальные дорогостоящие препараты. Они защитят от опасных инфекций и помогут измученному, но по-прежнему сражающемуся детскому организму выдержать лечение. Необходимо собрать 3 миллиона 202 тысячи 962 рубля. Для мамы такая сумма неподъемна.

"Это огромные средства для меня. Потому что я одна воспитываю двоих детей. Очень много добрых людей рядом, которые взялись из ниоткуда, укрыли нас своей заботой. И люди, которые соберут деньги на лекарство моему мальчику, окажутся в их числе", - сказала Ксения Попова.

Доход мамы - это пенсия Степы по инвалидности, пособие по уходу за ребенком и небольшие алименты. Этих денег едва хватает на повседневные расходы. Дома ждёт сестра — четырнадцатилетняя Алиса. Уже второй год девочка живёт и учится в школе-интернате, так как мама занята уходом за больным Степой. Родственников нет. Ксения буквально разрывается между детьми, но сейчас должна быть рядом с сыном.

"Степа очень добрый, он ни в ком не видит зла. Мне порой кажется, что это я больная, а не он. В нас есть человеческие пороки, а в нем нет", - говорит мама Степы.

Сейчас Степе как никогда нужен ещё один шанс. Не на чудо — на лечение, которое поможет ему выйти в ремиссию. Он мечтает, чтобы однажды мама вместо очередной больничной процедуры отвезла его наконец, домой. Где можно строить планы, гулять и просто жить.

Ещё раз напомним - времени у Степана мало, смертельная болезнь не отступает. Спасительные препараты мальчику необходимы как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Степана Семенова, программа 2682